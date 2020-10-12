İstanbul’da toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz olacak?

Bugün itibariyle 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları saat 14.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

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