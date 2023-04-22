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22 Nisan 2023
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İstanbul’da trafik bayram dinlemiyor

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da bayram tatilinde güzel havayı bilen kent sakinleri yollara döküldü, trafikte yüzde 70’e varan yoğunluk yaşandı. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

İBB Trafik Haritasında İstanbul’un kırmızı renge büründüğü görüldü.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik çift yönlü durma noktasına geldi. Kentin Avrupa yakasında D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu’nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu’nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu’ndan Çamlık Kavşağı’ndaki yoğunluk da devam ediyor.

Yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölge ise Çamlıca – Ataşehir – Kartal güzergahı oldu.

İBB Trafik Haritasında saat 14.30’da trafik yoğunluğu yüzde 70’e yükseldi.

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