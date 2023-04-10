İstanbul’da trafik felç

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Her iki yakada TEM Otoyolu ve D100 kara yolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu yakasında TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor.

İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK

D100 kara yolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.

Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında.

Avrupa yakasında ise D100’de ve TEM Otoyolu’nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D100 kara yolunda Haliç’ten Küçükçekmece’ye kadar, TEM Otoyolu’nda ise Gaziosmanpaşa’dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor.

Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 81 OLDU

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 16.45 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.