İstanbul’da trafik felç

İstanbul’da Boğaziçi Triatlonu bisiklet etabı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 06.00-10.00 arası trafiğe kapatıldı. Avrupa yakasında sahil hattı dahil pek çok yerde trafik felç oldu.
İstanbul’da 3 parkurdan oluşan Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, bisiklet etabında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi kullanılacağı için köprü 06.00 ile 10.00 arası trafiğe kapatıldı. Seyrantepe TEM Otoyolu’ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden yolda polis kapama noktası oluşturdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yönlendirildi. Köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle Seyrantepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.