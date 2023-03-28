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28 Mart 2023
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İstanbul’da trafikte yağmur etkisi! Yoğunluk yaşanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online


İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, trafik yoğunluğu saat 17.40 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.

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