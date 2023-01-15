İstanbul’da uydurma parfüm operasyonu: 27 bin 792 eser ele geçirildi

İstanbul’da sahte parfüm üreten bir şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 27 bin 792 parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin büyük bölümünün ünlü markaların taklitleri olduğu belirtildi. Parfümlerin merdiven altı atölyelerde sağlıksız koşullarda imal edildiği öğrenildi.

Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahte parfüm üreten şebekelere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilere ulaştı. Araştırmaların ardından Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir’de operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin 9 adrese yönelik operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.

Baskın düzenlenen adreslerden 6’sının üretim ve depolama işlemi yapılan adresler olduğu öğrenildi. Fatih’teki 2 adresin ise satış merkezi olduğu belirtildi.

ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİTLERİ

Adreslerde yapılan aramalarda 27 bin 792 şişe parfüm, 152 bin 32 parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin piyasada 2 bin ila 5 bin lira arasında satılan ürünler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bu ürünleri 300 ila 500 lira arasında sattığı belirtildi.

MARKA AVUKATLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheliler hakkında “Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde üretim yapmak” suçundan işlem yapıldı. Sahte parfümlerle ilgili, ürünleri taklit edilen firma temsilcilerine de bilgi verildi. Firma avukatlarının da şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.