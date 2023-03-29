İstanbul’da uzun namlulu silahlarla saldırı! Yaralılar var

Saldırı, saat 19.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Şahinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi.

RAST GELE ATEŞ ETTİ

Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rast gele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)