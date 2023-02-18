İstanbul’da vapur seferleri durdu

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin “https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler” sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

YARIN SEFERLER YAPILMAYACAK

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi.