İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Yazan:
Alaturka Online
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Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin “https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler” sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi. (AA)

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Alaturka Online
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