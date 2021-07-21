İstanbul’da villalara salgın piyangosu vurdu

Salgında diğer insanlardan izole olma ihtiyacıyla birlikte yükselen müstakil ev sahibi olma talebi İstanbul’daki bazı ilçelerde villa fiyatlarını uçurdu. Temmuz ayı itibarıyla son bir yılda müstakil ev sayısının yoğun olduğu ilçelerde konut fiyatları neredeyse yüzde 50 artış gösterdi. Fiyat artışında Adalar yüzde 49’la ilk sırada gelirken, onu yüzde 46 ile Şile, yüzde 38 ile Büyükçekmece, yüzde 37 ile Sarıyer, yüzde 35 ile Eyüpsultan izledi.

ŞİŞLİ’DE %30’U AŞTI

Re/Max Bento Gayrimenkul Danışmanı İbrahim Cem Turhan, son bir yılda İstanbul’da konut fiyatlarının ortalama yüzde 20-25 arttığına dikkat çekerek, “Satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı haziran sonu itibarıyla ortalama 5.600 lira civarında. Ancak bu rakamlar ilçe ve mahalle bazında daha aşağıda ya da çok daha yukarıda olabiliyor. Örneğin, yabancıların yoğun ilgi gösterdiği bazı mahallelerde fiyatlar yüzde 30’un üzerinde arttı. Örneğin, Şişli’de ortalama metrekare fiyatı 6.500 lira iken Fulya’da 8.500 lira olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İstanbul’da satılık konutların amortisman sürelerinin yaklaşık 22 yıl olduğunu vurgulayan Turhan, “Bu daha önce 15 yıl civarındaydı. Ne yazık ki şu anda yatırım açısından çok makul değil. Bu da fiyatların ne kadar kontrolsüz yükseldiğine bir başka örnek” diye konuştu.

İRANLILAR ÖNE GEÇTİ

Son 10 yılda mülk alımında öne çıkan Arapların yerini İranlıların almaya başladığını vurgulayan Turhan, şunları söyledi:

“Yılın ilk 6 ayında İstanbul’da yabancılara toplam 10.108 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında yapılan satış adedi ise 6.902 idi. 2 yılda gerçekleşen yüzde 46.4 oranındaki artışın pandeminin etkilerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla ve bu rakamlara baktıkça hem yerli hem de yabancı alıcılar tarafında gayrimenkule olan talebin daha da artmasını beklemek şaşırtıcı olmaz.”

Yüksek enflasyon, tasarrufları döviz ve gayrimenkule yönlendirdi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybının son 16 ayda yüzde 41’i bulduğunu belirterek, “Para politikasının enflasyonu hedeflenen düzeye getirmekten çok uzak olduğu inancı yerleşti. Enflasyonun artacağına yönelik beklentiler tasarrufları TL’den uzaklaştırırken, döviz, altın, kripto para, gayrimenkul gibi varlıkların tercih edilmesine yol açtı” dedi. Düşük faizli kredilerin de talebi artırdığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Karantinada dairelerde sıkışanlar için bahçeli evler, evden çalışanlar için yazlıklar cazip hale geldi. Menkul kıymetler ve diğer varlık fiyatlarının şişmesinin eşlik ettiği bu ortamda konut talebi artarken fiyatlar da yükseldi. Nisan 2020’den Nisan 2021’e kadar metrekare fiyatlarındaki aylık artış yüzde 2.5 oldu.”