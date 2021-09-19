İstanbul’da ‘Voldemort’ bulutu şaşkınlığı

Dün akşam saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış sırasında dikkat çeken görüntüler de kaydedildi. Fırtına ve sağanak yağış şehri etkilerken, ‘Voldemort’ benzetmesi yapılan bulut sosyal medyada ses getirdi.

Sozcu.com.tr

İstanbul’da dün akşam gökyüzünü art arda çakan şimşekler aydınlatırken, bazı noktalara yıldırım düştü. Kuvvetli sağanak yağmurla birlikte kentte fırtına da etkili oldu. Bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde insan silüetine sahip bir bulut görüldü. Sosyal medyada konuşulan insan silüetli dev bulutun sebebi ise Havaforum tarafından, Yükselim Engellenmesi (Convective Inhibition) olarak belirtildi.

Bir vatandaşın SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırdığı görüntüler ise fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Maslak’ta çekilen görüntülerde, şimşeklerle birlikte sağanak yağışın ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı.

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