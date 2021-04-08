İstanbul’da yağışlı hava etkili olmaya başladı, trafiğe dikkat

Megakent’i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor. İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü. (İHA)