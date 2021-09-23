İstanbul’da yağmur trafiği! Yüzde 71’i geçti

İstanbul’da erken saatlerde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 70’e ulaştı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren de yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk 08.20 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde yağışlarında etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğunun daha artması bekleniyor.