İstanbul’da yakalandı, 1 tondan fazla! Şeker ve lokuma uyuşturucu emdirmişler…

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy’de önemli operasyonlara imza attı. Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 670 kilo metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram mariuhana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo sentetik kannobinoid, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 kilo 900 gram ecstasy hap 1 kilo 55 gram ecstasy ham maddesi ve 36 kilo kimyasal madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU EMDİRİLMİŞ ŞEKER

Ele geçirilen uyuşturucular emniyet bahçesinde sergilendi. Polisin ele geçirdiği uyuşturucular arasında, içlerine şırıngayla likit esrar emdirilmiş yumuşak şeker ve lokumlar dikkat çekti. Baskında çok sayıda elektronik sigara ve likit de ele geçirildiği belirtildi. Likitlerin Hint kenevirinden elde edilen sıvı esrar olduğu belirtildi. Özellikle zengin muhitlerde yaygınlaşan likit esrarın elektronik sigara ile içildiği ve son zamanlarda operasyonlarda daha sık ele geçirildiği öğrenildi.

24 TUTUKLAMA

Narkotik polisinin 1 ton 63 kilo uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

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SOKAKLARDA 50 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan il genelinde 29 Ocak’tan bu yana yapılan operasyonlarla ilgili de emniyetten bilgi paylaşıldı. Polisin 24 günde uyuşturucu suçlarına karşı yaptığı 2 bin 383 denetimlerde 2 bin 939 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. Sokaklarda yapılan çalışmalarda yaklaşık 50 kilo uyuşturucu ele geçirilirken şüphelilerden 363’ü tutuklandı.