53.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul’da yan bakma cinayeti: Eczacı hayatını kaybetti

İstanbul’da yan bakma cinayeti: Eczacı hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi 98/A numarada saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İş yerinin önünde bekleyen Gökhan Baran (31) adlı eczane çalışanı ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir K. (42) arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı.

Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir K.’nin parmağı kırıldı.

Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir K., tekrar eczanenin önüne geldi.

Tartıştığı Gökhan Baran’ın eczanenin içinde olduğunu gören Kadir K., içeri girerek birkaç el ateş etti.

Göğsüne iki kurşun isabet eden Baran, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden ayrılarak evine gitti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir K.’yi saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı. Kadir K.,  gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü.(DHA)

Gündem
Önceki haber
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de
Sonraki haber
Hatay’da 307 hektar ‘riskli alan’ ilan edildi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,422BeğenenlerBeğen
16,205TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States