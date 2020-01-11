HaberlerGündem İstanbul’da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Yazan: Alaturka Online - 10 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İstanbul’da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA İstanbul Başakşehir’de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. AYRINTILAR GELİYOR