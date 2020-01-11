İstanbul’da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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Alaturka Online
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İstanbul’da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul’da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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