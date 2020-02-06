İstanbul’da yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden tatil açıklaması geldi mi?

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Öğrecilerin akıllarında ise “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusu var. Kar yağışının İstanbul’da pazar gününe kadar özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? İstanbul’da yarın (7 Şubat cuma) okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları.

İSTANBUL’DA YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’nden henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı ve yarın eğitime devam edilecek. Kar yağışının ulaşımı etkileyecek boyutlara gelmesi durumunda valilikten açıklama yapılabilir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL: 1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

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