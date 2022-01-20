İstanbul’da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri duyurdu.

Yayınlanma: 22:41 – 20 Ocak 2022 Güncellenme:

İstanbul’da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri duyurdu. Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları belirtti:

* 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.

* İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin.

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