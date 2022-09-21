İstanbul’da ‘yasaklar’ günü

İstanbul’da peş peşe yasaklar… Kaymakamlık kararıyla Anadolu Adliyesi, Çağlayan Adliyesi’ne girişlere kısıtlama getirildi. Cağaloğlu’nda ise İranlı Mahsa Emini’nin polis tarafından dövülerek öldürülmesini protesto edecek kadınların girilmesine izin verilmiyor.

Fırat FISTIK

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı Anadolu Adliyesi’ne girişler Kartal Kaymakamlığı tarafından engellendi. Duruşmaların yapılacağı salonların koridorlarında çok sayıda polis yoğun önlem aldı.

Öğle saatlerinde ise ‘Cumartesi Anneleri’ davasının görüleceği Çağlayan Adliyesi’ çevresinde, Kağıthane Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

Yasak kararı sonrası duruşma için adliyeye gelenler ile polis arasında arbede yaşandı. SOL Parti PM Üyesi Alper Taş gözaltına alındı.

İran’da Mahsa Emini’nin başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için kadınların Cağaoğlu’nda toplanmasına da yine kaymakamlık tarafından yasak getirildi.

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