İstanbul’da yediemin otopark ve çekici ücretlerine ikinci zam

İstanbul’da yediemin otoparklarına ve çekici ücretlerine tekrar zam geldi. En son geçtiğimiz ocak ayında zamlanan ücretler, yüzde 28 ile yüzde 42.9 arasında değişen oranlarda arttı.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) haziran ayı toplantısı Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine; 28 Ocak 2022 tarihli UKOME kararıyla gerçekleştirilen yüzde 33 ile yüzde 67 arasında yapılan artışın ardından tekrar zam geldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini belirterek ek ücret zammı talebinde bulundu. Talepte yüzde 28 ile yüzde 42.9 oranında değişen artışlar talep edildi.

YENİ TARİFE

Park yasağı halinde 175 TL olan çekme ücreti 250 TL’ye, özel taşıma halinde 5 km’ye kadar çekme ücreti 190 TL’den 250 TL’ye, 9.50 TL’lik km ücreti de 12 TL’ye çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 TL’den 6.50 TL’ye, motosikletler için 10 TL olan ücretin 13 TL’ye, otomobiller için 23 TL olan ücretin 30 TL’ye, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 TL olan ücretin 32 TL’ye, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 TL olan ücretin 52 TL’ye, iş makineleri, römorklar için 60 TL olan ücretin 78 TL’ye çıkarılması istendi. Emniyet Müdürlüğü’nün talebi oybirliği ile kabul edildi.

ADAKART ÜCRETİNDE İNDİRİM

Adalar Kaymakamlığından gelen talep üzerine Adakart sahibi kişilere (Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler) 4 limit yerine 2 limit uygulanması teklifi de oya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

ADALAR’DAKİ ARAÇLAR İÇİN SANAYİ BAKANLIĞI ORTAK PROJE

Adalar’daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı. Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3+1 tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtilerek “Sanayii Bakanlığı ve Aselsan ile yürütülen ortak proje ile 13+1 kişilik araçların projesine başlanmıştır.

Proje tamamlanana kadar Adalar ilçesinde hizmet veren elektrikli tescilsiz araçların kullanımı için verilmiş olan sürenin 18 ay kadar uzatımı gerekmektedir” denildi. Teklif, oturumda süre uzatımı 6 aya indirilerek kabul edildi.

1 TL SIKINTISI NEDENİYLE DÜZENLEME YAPILDI

“Sınırlı Kullanımlı Biletler” için de bozuk para üstü sıkıntısı nedeniyle yeni tarife belirlendi. Sunulan teklifte, otomatlarda alım sonrası 1 TL bozuk para üstü verilemediği, son dönemde bozuk para basım maliyetinin artması ve darphanenin bozuk para basmaması neticesinde piyasada 1 TL sıkıntısı oluştuğu belirtildi.

Otomatlara yeterli seviyede 1 TL takviyesi yapılamadığından bilet ücretlerinin 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere revize edilmesi istendi. Tek geçişlik 15 TL ve iki geçişlik 25 TL ücretleri aynı kalırken; 3 geçişlik 32 TL’lik biletin 35 TL, 5 geçişlik 49 TL’lik biletin 45 TL, 10 geçişlik 88 TL’lik biletin 90 TL olması önerildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA YENİ HAT TARTIŞMASI

İBB şirketi İstanbul Ulaşım A.Ş’nin Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri ilgili teklif de görüşüldü. Teklifte, 2014 yılında alınan UKOME kararı ile “SA-1, SA-2, SA-3” Sabiha Gökçen Havalimanı –Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy, Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı- Kavacık hatlarının karar altına alındığı ancak bugüne kadar faaliyete başlamadığı belirtildi. Bu hatlarda çalışacak otobüslerin faaliyete başlaması ve tarife ücretlerinin belirlenmesi istendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı ekpsress hattı için tam, indirimli, öğrenci 68 TL önerildi. Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı (E5) 63.50 TL, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy (E5) 39.41 TL, Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı (E-5) 52.56 TL, Sabiha Gökçen-Atatürk Havalimanı (TEM) 69.50 TL, Sabiha Gökçen-Kavacık (TEM) 39.41 TL olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yer tahsisi yapılmadan tarife belirlenmesinin hukuki olmadığını savundu.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da “Amacımız yeniden yetkilendirilme değil, 2014’te İBB Meclisi Ulaşım A.Ş’ye yetki verilmiş zaten” dedi. Tartışmaların ardından teklif, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

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