İstanbul'da yetkisiz ilaç satışı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da yetkisiz ilaç satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yetkisiz ilaç satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Fatih'teki bir iş yerinde izinsiz ve yetkisiz şekilde ilaç depolanarak satışının yapıldığı, hastaların kimlik bilgileri kullanılarak çeşitli kentlerdeki hastanelerden bu ilaçların reçete edildiği, ilaçları arasında yüksek riskli ilaçların olduğu ve eczanelerin ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü'ne fatura ettiği tespit edildi.

Polisin 29 Ocak'ta düzenlediği baskında 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 41 bin 212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ile şüphelilerin üzerinden 53 bin 950 lira, 1150 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Şüphelilerin, ilaçları SGK'ye fatura ederek kurumu yaklaşık 12 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

İlaçları Suriye ve Irak gibi ülkelerde de sattıkları öne sürülen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i savcılıktan 5'i de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.