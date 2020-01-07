İstanbul’da yolcu uçağı pistten çıktı!

Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı.
Airporthaberi’n aktardığına göre; Şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul’da uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından tahliye edildi.
KAZADAN SONRA HAVA TRAFİĞİ YAŞANDI
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kaza sonrası diğer uçakların inişinde de aksamalar yaşandı. Birçok uçak pisti pas geçerek hava tur attı. Bazıları ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.
11.20’YE KADAR KAPATILDI
Kazanın gerçekleştiği Sabiha Gökçen Havalimanı, saat 11.20’ye kadar kapatıldı.
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