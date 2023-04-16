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16 Nisan 2023
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İstanbul’da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuyla ilgili şüpheli kişilerin tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 Nisan’da Beykoz’da tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda; daralı 149 kilogram kristal metamfetamin, daralı 505 kilogram sıvı metamfetamin ve daralı 62 kilo 300 gram kimyasal madde olmak üzere toplam 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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