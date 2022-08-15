İstanbul’da yüzme havuzuna yıldırım düştü, 3 çocuk yaralandı

İstanbul’da bugün meydana gelen sağanak yağış kabusunda lüks bir sitede bulunan spor merkezinin kapalı yüzme havuzuna yıldırım düştü. Çatısı çöken yüzme havuzunda yüzen üç çocuk yaralandı, dehşet anları kameraya yansıdı.

Yaşar ANTER

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Zekeriyaköy Mahallesi Acarlar Sitesi’ndeki sosyetenin uğrak yeri olan ünlü bir spor tesisinin kapaylı yüzme havuzuna bu sabah saatlerinde yıldırım düştü. Çatıyı parçalayarak yüzme havuzunun içerisine düşen yıldırım anında üç çocuk yaralandı. Olayın anı yüzme havuzunda antrenmanda bulunan veliler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çocukların havuzda bulunduğu sırada düşen yıldırım sonucu ağır yaralanan bir çocuğun, havuza atlayan kişiler tarafından kurtarılarak önce ambulansa ardından özel bir hastaneye alınarak ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili bilgi veren İ.Ö. “Burası çok ünlü bir site ve spor fitness merkezi. Yıldırımın düştüğü bölgede tek bir paratoner nasıl olmaz. Arkadaşımızın oğlu ağır yaralandı ve kafatasında ameliyata girdi. Ayrıca iki çocuğunda yaralandığını öğrendik, dehşete düştük” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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