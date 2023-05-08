İstanbul’da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Ankara istikameti Karanfilköy mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Caner Ç. hakimiyetindeki 34 RU 2409 plakalı otomobile, savrulan otomobil ise yoldan geçen servis minibüsüne çarptı.
Toplam 5 aracın karıştığı kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen ve otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Caner Ç. otomobilde sıkışırken, aynı araçta bulunan Emin C, Mustafa B, Abdulsamet A. ve Berkay K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı otomobilden çıkarılan Caner Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. (AA)