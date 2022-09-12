İstanbul’daki çatışmanın detayları ortaya çıktı

İstanbul’da Vadi İstanbul’daki bir kafede, Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu şüphelilerin yer aldığı gruplar arasında yaşanan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Dördü Azerbaycan, biri İran biri de Türk vatandaşı olan yaralılardan 3’ünün olayla ilgilerinin olmadığını söyledikleri öne sürüldü. Gelişigüzel ateş eden saldırganların lüks araçlarla olay yerinden kaçtığı, polisin her yerde şüphelileri aradığı öğrenildi.

Habip ATAM

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM’de bulunan Galliard isimli kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralanan saldırganlar hastaneye kaldırılırken, baldırına 5, bacağına da 3 kurşun isabet eden Refik Aliyev’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı kavgayla ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

İFADELERİ ALINDI

Polis ekipleri, olayın Gürcü uyruklu şüphelilerden oluşan bir grup ile Azerbaycan uyruklu grup arasında yaşandığını belirledi. Şüphelilerle ilgili tespitleri yapan polis, yaralıların da ifadesine başvurdu. Rakif Aliyev, Azer Amadov(28) ve Mahraj Karimov’un ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Amadov ve Karimov için gözaltı işlemi yapıldığı da belirtildi.

ÜÇ YARALI TESADÜFEN VURULMUŞ

İran uyruklu Seyyed Ali Rıza A.(33), Azerbaycan kökenli Qulam İ. ve Fatih Mehmet K.’nın (50) olayla ilgilerinin olmadığını, saldırganın gelişi güzel ateş ettiğini söylediği belirtildi. Polisin de ön çalışmalarda 3 yaralının tesadüfen kurşunların hedefi olduğunu belirlediği öğrenildi.

LÜKS ARAÇLARLA KAÇTILAR

Güvenlik kameralarından 5 şüphelinin belirlendiği öğrenildi. Gürcistan uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin Mercedes ve Lexus marka lüks araçlarla kaçtıkları belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

AVM DIŞINDA OLDUĞU İÇİN ARAMA NOKTASI YOK

Yaşanan olayın bir AVM’de yaşanması silahların nasıl içeriye sokulduğu sorusunu gündeme getirdi. Saldırının yaşandığı kafenin AVM’nin dış konseptinde yer aldığı ve bağımsız olan girişlerinde X-RAY cihazı ya da güvenlik görevlisi olmadığı öğrenildi.

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