İstanbul’daki feci kazada Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybetti!

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Alaturka Online
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Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsü Celal D.’nin kontrolünden çıkarak önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışanlar itfaiyenin uğraşları sonucu çıkarılabildi. DHA

SIKIŞAN İKİ KİŞİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybetti. DHA

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.’nin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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