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28 Mart 2023
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İstanbul’daki hastane yangınında ölü sayısı artıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

İstanbul Valiliği’nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Yangın nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

EMEKLİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş’ın New York Türkiye Başkonsolosluğu’ndan emekli olduğu öğrenildi.

Hayri Güler’in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler’in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi.

Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

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