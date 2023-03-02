İstanbul’daki rezerv alanlar için dikkat çeken sorular

Silivri Cezaevi’nde Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, Twitter hesabından AKP iktidarının İstanbul’daki deprem planını eleştirdi.

Kahraman şunları kaydetti:

“1.5 MİLYON RİSKLİ YAPIYI NASIL TESPİT ETTİNİZ?”



“Bakan, ‘İstanbul’da 1,5 milyon konut riskli, bu konutları rezerv alanlara taşıyacağız’ dedi. İstanbul’daki binaları taramadan, alan çalışması yapmadan kaç yapının ve hangilerinin riskli olduğunu nasıl tespit ettiniz? Yoksa başka bir niyetiniz mi var?

Riskli yapıların hangileri olduğunu bilmeden sayısını bilmeniz vatandaşın göz koyduğunuz taşınmazlarını şimdiden belirlediğinizi gösteriyor. Peki, şehir merkezindeki mülklerine el koyacağınız vatandaşları hangi dağ başındaki rezerv alanlara taşıyacaksınız?”

“HER YIL 100 BİN KONUT YAPACAKTINIZ”

“Ya her iki yakada şehir dışında alanlarda konut yaparak, bunlar karşılığında vatandaşın kent merkezdeki arsasında el koyacaksınız. Ya da Kanalı yapamadığınız işin para etmeyen rezerv alana vatandaşları taşıyarak merkezdeki arsalarını ele geçireceksiniz!

Bu söylemi çok iyi biliyor, sizi tanıyoruz. 2019’da 5.9 şiddetindeki İstanbul Depremi sonrası yılda 100 bin konut yapacaktınız, kaç tane yaptınız? 1.5 milyon konut riskliydi de 20 yıldır güçlendirmelerini yapmak yerine niye kaçak yapıları affettiniz?”

“NİYETİNİZİ VE ZİHNİYETİNİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

“Kentsel dönüşümde hak talep etmek kaypaklık da, rantı yaşam hakkına tercih etmek değil mi? Depreme karşı önlem adı altında konutlarını elinden almak için halkı yine kandıramazsınız. Kendini çaresiz hisseden vatandaşın cebinden elinizi çekin!

Önce imar aflarıyla kanına girdiğiniz 50 bin canımızın hesabını verin! Enkaz altında beklettiğiniz insanlarımıza ilk günden gelemedik kusura bakmayın diyemezsiniz! 20 yılda yapmadıklarımızı 1 yılda yapacağız diyemezsiniz! Niyetinizi ve zihniyetinizi çok iyi biliyoruz!”