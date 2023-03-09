İstanbul’daki riskli binalar için yeni yönetmelik

6 Şubat merkezli yıkıcı depremlerin ardından yıllardır büyük deprem riski altındaki İstanbul’un çürük yapı stoku tekrar gündeme geldi. “Binaları yıkıp yeniden yapmak mı yoksa yıkmadan güçlendirme işlemi uygulamak mı daha uygun olur?” sorusu da tekrar tartışmaya açıldı.

İBB, yapı stokunu hızlıca depreme hazırlamak için güçlendirme seçeneğini de gündemine alarak yeni bir adım attı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’un depreme hazırlıklı ve dayanıklı olması için İBB Meclisi’nin onayına sundukları ‘İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği’ ve ‘İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması’ hakkında bilgi verdi.

Gökce, binaların güçlendirilmesini önemsediklerini belirterek “Çünkü güçlendirme ile belli risk grubundaki binalar inşaata göre kısa sürede ve daha az maliyetle depreme karşı direnç kazanarak, bir afet anında vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramasını engelliyor” dedi.

KISMİ VEYA TAM GÜÇLENDİRME İZNİ

Gökce, İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ile riskli olduğu tespit edilen ve güçlendirilmesi mümkün olan yapılar için talep edilmesi durumunda kısmi ve tam güçlendirme izni verileceğini kaydetti. Güçlendirme hesap ve projelerinin, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanacağını ifade etti.

GÜÇLENDİRİLEN BİNALAR 2 YILDA BİR KONTROL EDİLECEK

Güçlendirme izni alan yapıların, çıkartılacak ‘İstanbul Bina Kontrol ve Muayene Esasları’ doğrultusunda ilgili idare tarafından 2 yılda bir kontrol edileceğini anlatan Gökce “İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması ile daha önce atılmamış bir adım atıyoruz. İstanbul’daki tüm yapıların 5 yılda bir kontrol edilmesini sağlayacağız. Kontrol edilen binalar sertifika alırken, güçlendirilmesi gereken binalar da sarı etiket ile işaretlenecek. Yapılarımızı güçlendirirken denetimlerimizin sıklık ve yoğunluğunu da arttırarak İstanbulumuzu afetlere daha dayanıklı, daha güçlü ve hazırlıklı bir hale getireceğiz” dedi.