İstanbul’daki trafik sorununun çözülmesi için atılması gereken 3 adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “İstanbul’un İkinci Kurtuluşu: Trafik Sorun Olmaktan Nasıl Çıkar?” isimli bir kitap yazarak, trafik sorununun nedenlerini ve çözümlerini sıraladı.

Sarı, trafik sorunun çözümü için atılması gereken 3 temel adım olduğunu, bunların da sırasıyla; kentlerde ulaştırma yönetimini tekleştirmek, kademeli mesai saati uygulamasını hayata geçirmek ve lojistik saat düzenlemesi yapmak olduğunu dile getiriyor. Sarı, trafik bilincini oluşturmak için de eğitimin şart olduğunu vurguluyor.

Sarı, kitabın detaylarını ve Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde hayata geçirilecek projeleri SÖZCÜ’ye anlattı.

“TRAFİK, YANLIŞ POLİTİKALARIN BİR SONUCU”

“İstanbul’da trafik yönetimi çift başlı olduğu için kararlar hızlı alınamıyor” diyen Sarı, “Dolayısıyla da trafik keşmekeşi yıllardır yapılan milyarlarca dolar yatırıma rağmen hala çözülemiyor. Demek ki aynı çözüm metotlarıyla farklı sonuç beklemek saçmalık. Ulaşım politikalarının yanlışlığı trafiği bir sonuç olarak meydana getiriyor” şeklinde konuştu.

“DENETİM OLMAZSA TRAFİĞİN BİR BACAĞI TOPAL KALIR”

Almanya, Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde kentlerdeki ulaşım yönetiminin belediyelerde olduğunu söyleyen Sarı, “Bizde ise denetim Valiliklerde, İçişleri Bakanlığı’nda. Operasyonlar ve tesislerin yapımı belediyelerde. Denetim olmazsa trafiğin bir bacağı topal oluyor” dedi.

“EN ÖNCE YAPACAĞIMIZ DEVRİM BU OLACAK”

Denetimin özellikle yeni İBB yönetimi geldiğinden beri çok zayıfladığını dile getiren Sarı, “Bunu bile bile yapıyorlar ki İstanbul’da trafik daha kaos olsun. Dolayısıyla ulaşımda otorite tek olacak. Millet İttifakı’nda Ulaştırma Bakanlığı’nın en önce yapacağı devrim bu olacak; yerel yönetimlerde ulaştırma yönetimini tekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“KADEMELİ MESAİ SAATİ UYGULAMASINI GETİRECEĞİZ”

Sarı, diğer çözüm önerilerini ise şöyle anlattı:

“Yerel yönetimler ulaşım otoritesini eline geçireceği için kademeli mesai saati uygulamasını yapacak yetkinlikte olacak. O zaman İstanbul’da bütün fabrikalar, okullar, marketler, organize sanayi bölgeleri aynı saatte trafiğe çıkmayacaklar. Fabrikalar 5’te başlayacak, kamu saat 8’de başlayacak, ilköğretim-lise 9’da başlayacak, üniversiteler 10’da başlayacak, AVM’ler 10’da açılacak. Ben iddia ediyorum bu uygulamayla İstanbul’da trafik bugüne göre en az yüzde 30 azalır. Bunu yapmak için otoritenin tekleşmesi lazım.

“SÜRÜCÜLER ÜCRETSİZ EĞİTİME TABİ TUTULACAK”

İstanbul’un en önemli sıkıntılarından biri de lojistik saat düzenlemesidir. Özellikle lojistik yükleme-boşaltmalar gece saat 12 ile 6 arasında yapılacak. Trafik kazaları kentlerde en büyük problem. İstanbul’da günde 1000 tane kaza oluyor. Günde 1000 tane kaza olan bir kenti düzeltemeyiz. Ulaştırma Bakanlığı Millet İttifakı’nda olduğu zaman Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bütün sürücüleri, ticari araçlardan başlamak üzere eğiteceğiz. Hepsi ücretsiz eğitime tabi tutulacak.”

“BUNLARI YAPARSAK İSTANBUL TRAFİĞİNİ DÜZELTEBİLİRİZ”

İnsanların otomobil kullanım alışkanlıklarından uzaklaşıp toplu taşımaya yönelmesi gerektiğini de vurgulayan Sarı, “İstanbul’da araba sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 300 bin arttı. Şubat sonu itibariyle kentte 5 milyon araç var. 3.6 milyonu otomobil. Otomobil sahipliğini azaltmamız için insanların otomobile daha az ihtiyaç duyacağı, toplu taşımayı daha çok kullanacağı ortam yaratmalıyız. Bunu yaparsak İstanbul’da trafiği düzeltebiliriz” dedi.