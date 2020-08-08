İstanbul'dan 236 noktaya ihracat

İSTANBUL (AA) – BURHAN SANSARLIOĞLU – İstanbul'daki ihracatçılar ocak-temmuz döneminde 236 noktaya ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketler yılın 7 ayında 27 sektörde 35 milyar 494 milyon 831 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'dan geçen yılın aynı döneminde 40 milyar 567 milyon 193 bin dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Böylece İstanbul'un ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 12,5 azalış kaydetti.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın 7 ayında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu.

Bu sektörü 5 milyar 351 milyon 873 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyar 626 milyon 288 bin dolarla çelik, 2 milyar 935 milyon 186 bin dolarla elektrik elektronik, 2 milyar 821 milyon 115 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Yılın 7 ayında demir ve demir dışı metaller 2 milyar 366 milyon 947 bin dolar, mücevher sektörü 1 milyar 837 milyon 339 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri 1 milyar 634 milyon 199 bin dolar, makine aksamları 1 milyar 364 milyon 825 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 251 milyon 4 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'da bu dönemde yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, en fazla ihracat artışı yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti.

İstanbul'un geçen yılın ocak-temmuz döneminde 39 milyar 5 bin dolar olan yaş meyve ve sebze ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 39,6 artarak 54 milyar 458 bin dolara yükseldi.

Bu sektörün ardından İstanbul'un fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 39,4 artışla 361 milyon 230 bin dolara, gemi ve yat ihracatı yüzde 31,2 yükselişle 360 milyon 968 bin dolara, meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 4,4 artarak 244 milyon 173 bin dolara, kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 2,8 artarak 89 milyon 882 bin dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 0,6 yükselerek 1 milyar 251 milyon 4 bin dolara ulaştı.

– En büyük pazar Almanya

Ocak-temmuz döneminde İstanbullu şirketler en fazla Almanya'ya dış satım gerçekleştirdi.

Almanya'ya ocak-temmuz dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalmasına karşın 3 milyar 422 milyon 752 bin dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

Almanya'yı 2 milyar 571 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 664 milyon 513 bin dolarla ABD, 1 milyar 524 milyon 711 bin dolarla İtalya, 1 milyar 388 milyon 451 bin dolarla İspanya izledi.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul'dan içerisinde ülkeler, serbest bölgelerin bulunduğu toplam 236 noktaya ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 230 noktaya dış satım yapılmıştı.

Söz konusu dönemde yeni ihracat rotaları arasında Ceuta, Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Kribati, Grönland, Vatikan ve Norfolk Adası ülkeleri bulunuyor.