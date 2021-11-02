İstanbul’dan kalkan uçakta Covid’li yolcu hayatını kaybetti

Almanya merkezli Bild gazetesi, 25 Ekim günü Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kişinin corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu. Yolcunun corona virüsü testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiği araştırılıyor.

Almanya, İstanbul’dan Hamburg’a gitmek üzere kalkan uçakta corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki adamı konuşuyor.

Alman Bild gazetesi, Pegasus Havayolları’nın 25 Ekim günü İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcunun, uçak iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri tarafından koltuğunda ölü bulunduğunu aktardı. Gazete, yapılan otopsi sonucunda yolcuda corona virüse rastlandığını açıkladı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ancak uçuşlar öncesinde PCR testi bildiriminin zorunlu olduğu düşünüldüğünde, yolcunun uçağa nasıl bindiği merak konusu. Alman Bild gazetesi, konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Almanya ve Türkiye arasındaki Covid-19 düzenlemelerine göre, yolcular çift doz aşı kartlarını veya PCR testlerini göstermek zorunda. Bu yüzden, çift doz aşılı birinin corona virüsü ile uçağa binmiş olabilmesi muhtemel gözüküyor.

Havayolu şirketi, “Yolcunun ailesine ve komşularına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

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