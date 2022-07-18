İstanbulkart’a yüzde 50 zam

İstanbulkart’ın satış ücretlerine zam geldi. 25 TL’lik anonim İstanbulkart satış fiyatı 50 TL’ye yükseldi.
İBB şirketi Belbim A.Ş, İstanbulkart’ın satış bedeline küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle 3 Şubat 2022 tarihinde zam yapıldığını duyurmuştu.
13 TL’lik anonim İstanbulkart bedeli 25 TL’ye, Adakart, indirimli İstanbulkart, Mavi Kart, ücretsiz kart ücretleri de 20 TL’den 35 TL’ye yükselmişti.
Artan maliyetler nedeniyle İstanbulkart ücretlerine temmuz ayı itibariyle tekrar zam geldi. 25 TL’lik anonim İstanbulkart bedeli 50 TL oldu.
İndirimli, Mavi Kart, ücretsiz kartlar, Adakart, kişiye özel İstanbulkart ücretleri de 35 TL’den 60 TL’ye çıktı.