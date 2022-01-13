İstanbulkart’ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

İETT otobüsüne binerken İstanbulkart’ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile şoför arasından tartışma çıktı. Yolcu, otobüsün yangın tüpünü çalıp kaçtı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan 121A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi.
Levent durağında otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.