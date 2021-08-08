İstanbullular buraya akın etti

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul’da güneşli havanın hâkim olduğu pazar gününde vatandaşlar, Caddebostan Sahili’nde bulunan halk plajına akın etti. 

YAYINLANMA: 18:14 – 08 Ağustos 2021

İstanbullular buraya akın etti

İstanbul’da pazar günü sıcak havayı gören vatandaşlar serinlemek için sahillere koştu.

Kadıköy Caddebostan Sahili’ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.

Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.  DHA

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