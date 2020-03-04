İstanbullular en çok ulaşımdan şikayetçi

İBB Beyaz Masa’ya 2020 ocak ayında, 900 bin 189 şikayet yapıldı. Bunların yüzde 11’i şikâyet, yüzde 22,1’i talep ve yüzde 66,9’u ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

İBB, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımları üzerinden incelediği başvuruları, 931 alt konuda analiz edilerek bülten haline getirdi. İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, bundan sonra her ay yayınlanacak bültenle kamuoyuna açıklanacak.

İGDAŞ VE İSKİ DE EN ÇOK ŞİKAYET EDİLENLER ARASINDA

Başvuruların yüzde 19,1’i İGDAŞ, yüzde 22,9’u İSKİ ve yüzde 57,9’u ise diğer hizmet alanlarına ilişkin oldu. Ulaşımla ilgili şikâyetler ise ilk sırada yer aldı. 84 bin 154 şikâyetin, 7 bin 821’i İGDAŞ, 7 bin 10’u İSKİ için yapıldı. Şikâyetlerin, yüzde 73,3’ü ulaşım, yüzde 11,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken; İSKİ ve İGDAŞ’la birlikte değerlendirildiğinde şikâyetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 62,3 oldu.

“OTOBÜS GELMİYOR” ŞİKAYETİ

Bilgi isteminde ‘ulaşım’, talep başlığında ise ‘sosyal destek hizmetleri’ ilk sırada yer aldı. Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar, “otobüs gelmemesi”, “kaba davranış” ve “durak/güzergâh ihlali” iken; bilgi isteminde, “anlık otobüs bilgisi” , “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt” oldu. Talep başvurularında ise; “randevu talebi”,”İstanbul Halk Süt” ve “toplu taşıma seferlerinin arttırılması”şeklinde sıralandı.

KADIKÖYLÜLER ULAŞIMDAN, FATİHLİLER KENTTEN ŞİKAYETÇİ

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında Kadıköy (yüzde 7,62) yer alırken, bunu Fatih (yüzde 6,70), Şişli (yüzde 4,71) ve Bahçelievler (yüzde 4,65) takip etti. Kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (yüzde 8,03) ilk sırada yer alırken, Bahçelievler (yüzde 6,01), Kadıköy (yüzde 5,58), Küçükçekmece (yüzde 5,23) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

EN ÇOK TALEP ESENYURT’TAN

Bilgi isteminde yüzde 6,18 Esenyurt, yüzde 5,42 ile Fatih; talep başvurularında ise yüzde 5,62 Esenyurt ve yüzde 4,98 ile Küçükçekmece ilk sıralarda yer aldı.

ERKEKLER DAHA ÇOK ŞİKAYETÇİ

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım; kadınlar sosyal destek hizmetleri üzerinde taleplerini iletti. Başvuruların yüzde 54’ü erkekler, yüzde 46’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlarda ‘otobüs gelmemesi’, ‘kaba davranış’ ve ‘durak/güzergâh ihlali’ başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

EN ÇOK ANLIK OTOBÜS BİLGİSİ İSTENDİ

Bilgi isteminde erkekler ‘anlık otobüs bilgisi’, ‘şoför kartı’ ve ‘İstanbulkart Gıda’; kadınlar ise anlık ‘otobüs bilgisi’, ‘İstanbulkart Gıda’ ve İstanbul ‘Halk Süt’ ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve sokakta kalan vatandaşlar için talepte bulunurken; kadınlar ise ‘randevu talebi’, ‘İstanbul Halk Süt’ ve ‘İstanbulkart Gıda’ hususlarında taleplerini iletti.

İGDAŞ’TA EYÜPSULTAN, İSKİ’DE KÜÇÜKÇEKMECE

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında, Eyüpsultan, Esenyurt ve Arnavutköy ilk sıralarda yer aldı. İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt öne çıktı. İGDAŞ’ta en fazla şikâyet sayaç ve faturaya yönelik iken; İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arızası olduğu belirtildi.