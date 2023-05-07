65.1 F
Los Angeles
7 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbullular, İmamoğlu’nu karşılamak için havalimanına akın etti

İstanbullular, İmamoğlu’nu karşılamak için havalimanına akın etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, İstanbulluları, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na beklediğini ifade etmişti.

Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

“Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere… Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız.”

VATANDAŞLAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Kaftancıoğlu’nun çağrısına uyan binlerce vatandaş İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz” flamalarıyla havalimanına doğru yürüdü.

Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar “Hak, Hukuk, adalet” sloganları atıyor. (ANKA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,493BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,694TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States