İstanbullular tedirgin… Çözüm arıyor: İlgi 15 kat arttı

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremleri, yıllardır büyük deprem beklenen İstanbul’da yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Binalarının durumunu öğrenmek ve önlem almak isteyenler için İBB, bir dizi uygulamayı hayata getirdi.

Talep patlaması yaşanan ücretsiz hızlı tarama testinin ardından İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile BİMTAŞ tarafından gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata geçirilen “Depreme Yenilme Mobil Uygulaması”na da İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

AMERİKA’DA GELİŞTİRİLDİ

Telefonlara indirilen mobil uygulama ile Amerika’nın AFAD’ı olarak bilinen FEMA tarafından geliştirilen algoritma kullanılarak birkaç dakika içinde yapılan hesaplar sonucunda binaların zarar görebilirliğine ve dayanıklılığına ilişkin “tahmin raporu” oluşturuluyor. Harita tabanlı uygulamada öncelikle binanın konumu seçilerek analiz başlatılıyor. Sonrasında kat sayısı, bina yaşı gibi bilgiler soruluyor.

“AMAÇ, İNSANLARDA BİNALARINA İLİŞKİN FARKINDALIK YARATMAK”

Yoğun ilgi gören uygulama hakkında bilgi veren BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, “Vatandaşın bilmesi gereken en temel veriler, binanın yapım türü (yığma, betonarme, çelik konstrüksiyon gibi ) bina yaşı ve binanın yapım tarihi. Temel amaç, insanlarda binalarına ilişkin farkındalık yaratmak. Düşey düzensizlik, yatay düzensizlik, plan düzensizliği gibi kavramlar gösterimsel olarak uygulama içerisinde sunuluyor. Örneğin; kolon kesilmişse, zemin katta perde, bölme duvar gibi eksiklikler varsa düşey düzensizlik, bina girintili çıkıntılıysa plan düzensizliği gibi seçenekleri seçtiğinizde size bir rapor oluşturuyor. Raporda binanızın bulunduğu alanın zemin bilgisi ve binanızın durumuna ilişkin bir skor oluşturuyor” dedi.

“2 VE ALTI SKOR BİNANIN YÜKSEK RİSKLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Vatandaşın uygulama üzerinden gireceği bilgiler sonucunda 0-4 aralığında skor oluştuğunu anlatan Akkoyunlu, “2 ve altı skor binanın yüksek riskli durumda olduğunu gösteriyor. 2 üstü daha az bir risk durumunu ifade ediyor. Burada oluşan skor bilimsel geçerliliğe sahip Amerika’nın AFAD’ı olan FEMA tarafından geliştirilen bir algoritmayla hesaplanıyor. Algoritmanın iki temel girdisi zemin ve bina. Zemin verisi bizim tarafımızdan sağlanıyor binaya ilişkin verinin vatandaş tarafından girilmesi isteniyor” dedi.

“15 KAT ARTTI”

“Depreme Yenilme Mobil Uygulaması”na yaklaşık 7-8 aydır yapılan başvuruların sayısının son bir ayda 15 kat arttığına dikkat çeken Akkoyunlu, “Tabii sistemin en önemli faydaları, bina taramasını beklemeden, ev sahibi veya kiracı farkı gözetmeden, 2000 öncesi sonrası gibi ayrımlara girmeden binanızın risk durumuna ilişkin yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bilgi edinebilmeniz” diye konuştu.

DEPREME YENİLME MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Depreme Yenilme Mobil Uygulaması; uygulama marketlerinden ücretsiz indiriliyor. Ardından sisteme kayıt olunuyor.

Harita üzerinden seçilerek ya da kullanıcı tarafından adres bilgileri paylaşılıyor. Bina bilgileri doldurularak, bina tipi seçiliyor.

Girilen bilgiler doğrultusunda, anında ve ücretsiz analiz sonucu kullanıcının e-posta adresine gönderiliyor. Uygulamadan alınan skor sonucunun düşük çıkması durumunda bina riskli ilan edilmiyor, sonucun resmi bir niteliği yok.

Binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler gerekiyor.