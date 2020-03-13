İstanbullular virüsten sonra toplu taşıma kullanımı azalttı

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Özellikle metropol şehir İstanbul’da vatandaşlar, maskeler ile gezmeye başladı, toplu taşıma kullanımı azaldı.

VATANDAŞLAR KENDİ ARACI İLE TRAFİĞE ÇIKIYOR

Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir.”

GRAFİKLE ANLATTI

Ongun’un paylaştığı grafiğe göre, 9 Mart’ta 7 milyon 441 bin 316 kişi toplu ulaşımı tercih ederken, 10 Mart’ta bu rakam 7 milyon 51 bin 925 kişiye düştü. 11 Mart’ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih ederken bu rakam 12 Mart’ta 6 milyon 731 bin 295 kişiye kadar düştü. Son 3 günde yüzde İstanbullular toplu taşımayı yüzde 10 azalttı.

İMAMOĞLU UYARMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplu taşımada çok ciddi sayıda bir azalma olmadığını belirterek, “Araçlarımızın hijyeniyle, dezenfektasyon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddüdümüz yok. Ama insanların toplu olarak bir arada oldukları ortamda araçtan değil, birbirlerine dönük virüs geçişi sağlanacağından ötürü, sadece araç tedbiriyle olmaz. Belli bir yaş üstü insanlarımızın bugünlerde toplu taşıma araçlarını kullanarak gezmelerini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemelerini ve toplu alanlarda bulunmamalarını istiyoruz” demişti.