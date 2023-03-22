İstanbulluların büyük endişesi

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Şubat 2023 raporu yayımlandı.

İstanbulluların Şubat ayında gündeminde başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere 11 ili etkileyen ve çok ciddi can ve mal kaybına yol açan depremler ve olası Marmara Depremi ilk sırada yer aldı.

Katılımcılara Şubat ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 76’sı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin evde en çok konuşulan konu olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 90,7’si Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 73,7’si ise olası İstanbul Depremi’nin Şubat ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

YARISI EVLERİNİN YIKILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

1999 yılından önce yapılmış konutlarda oturan katılımcıların neredeyse yarısı binalarının ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 29,8’i İstanbul yakınlarında 7 veya daha şiddetli bir deprem meydana geldiği takdirde yaşadıkları konutun ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor.

1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 45,9’u ise yaşadığı binanın ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 50,1’i oturduğu binanın riskli çıkma durumunda daha güvenli bir konuta taşınacağını belirtiyor.

MADDİ YETERSİZLİKLER

Katılımcıların yüzde 21,7’si maddi yetersizlikler sebebiyle binası hasarlı olduğu durumda bile kalmaya devam etmek durumunda kalacağını söyledi.

Katılımcıların sosyoekonomik statülerine göre incelendiğinde alt sosyoekonomik statüye sahip katılımcıların yüzde 25,8’i maddi yetersizlikler sebebiyle binasında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Sosyoekonomik seviye arttıkça binayı yeniletmek üzere apartman sakinleriyle görüşmek istediğini belirten katılımcıların oranında artış görüldü.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİYORLAR

1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 68,9’u oturduğunu binada güçlendirme veya kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Binasında güçlendirme veya kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 47,2 oldu.

Katılımcıların bina yaşına göre sonuçlar incelendiğinde 1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 68,9’u oturduğunu binada güçlendirme veya kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 65,7’si İstanbul’da binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinde merkezi yönetimin görev alması gerektiğini düşünürken yüzde 61,9’u İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alması gerektiğini dile getirdi.

RESMİ GÜVENCE

İstanbul’da kentsel dönüşümün hızlanmasında en etkili yöntemin resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmasıyla gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Bu yöntemi sırasıyla kira yardımı gibi maddi desteklerin sağlanması ve komşular arasındaki uyuşmazlıklar için yasal zorunluluklar getirilmesi takip etti.

Katılımcıların yüzde 50,1’i oturduğu konuta deprem risk tespiti yaptırmayı düşünüyor. 1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 54,1’i oturduğu konuta deprem risk tespiti yaptırmayı düşündüğü belirtti.

Katılımcıların yüzde 33,4’ü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer bina sakinleriyle deprem veya konutlarının durumu ile ilgili bir toplantı yaptığını belirtti.

İKİ YILIN EN MUTSUZ AYI

İstanbulluların son iki senede geçirdikleri en mutsuz ay, bu yılın Şubat’ı oldu. İstanbul Barometresi araştırması süresince ortalama 4,9 olan mutluluk skoru bu ay 2,7 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Şubat ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 3,7 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 58’i son günlerde kendini öfkeli hissettiğini belirtti.