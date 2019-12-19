

İstanbulspor 0 – Fenerbahçe 2 Maç Özeti İzle

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral

İstanbulspor: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan), Süleyman Selak (Dk. 69 Berk Ali Nizam), Mehmet Yeşil (Dk. 78 Muhammet Şahin), Wellington, Yavuzhan Keleşoğlu, Karan Miray Bağış, Berkay Görmez, Muhammed Demirci, Zafer Şensoy, Oğuzhan Akgün, Sayyadmanesh

Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Zanka, Rami, Deniz Türüç, Jailson, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 54 Zanka, Dk. 83 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Murat Sağlam, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 89 Zanka (Fenerbahçe), Dk. 51 Wellington, Dk. 53 Süleyman Selak (İstanbulspor)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal İstanbulspor Maçı Öncesi Konuştu

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tolgay Arslan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zanka, meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Verkaçlarla soldan girdiği ceza sahasında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, pasını kale sahasının içindeki Tolgay Arslan’a çıkardı. Tolgay Arslan’ın vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İstanbulspor 0 – 2 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı)

İstanbulspor 0 – 2 Fenerbahçe Ersun Yanal Maç Sonu Önemli Açıklamalarda Bulundu

Maçın ardından

– Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:

“Güzel bir derbi oynayıp kazanmak en büyük hedefimiz”

– İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı:

“Gerçekten güzel bir mücadele oldu”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş’la oynayacakları derbi maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Yanal, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Oyuncularım oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk maçın da verdiği rahatlık vardı. Kazanımlarımızı, kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki tepkisizliklerimiz var. Dış sahada da tepkiyi göstermek zorundasınız. Bugün de bir dış saha maçıydı. Rakip kim olursa olsun istediğimiz yapmaya çalıştık. Pas oyunumuzu, geçişleri iyi yapmak zorundayız. Ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi, artılarımızı daha da geliştirmeliyiz. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar bu kulvardaki finali de yakalamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisi ve maçı yönetecek Cüneyt Çakır’ı da değerlendiren Yanal, şunları kaydetti:

“Futbolun dışında çok şey konuşuyoruz. Ligimizi çok yordu bu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık, bütün hakemlerle sorunlar yaşadık. Bunu kapatıp güzel bir derbi oynayıp kazanmak en büyük hedefimiz. Rakip kim olursa olsun saygı duyuyoruz. Gücümüz ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda da koymalıyız. Rakibimizin gücü belli. Puan cetvelinde yakınız. Ligin başındayız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Dış sahada da Kadıköy’deki gibi oynamalıyız. Umarım futbol dışında bir şeyin konuşulmayacağı bir maç olacak.”

Sakat futbolcuların çok olmasıyla ilgili soruya ise Ersun Yanal, şu cevabı verdi:

“Galatasaray maçında da yoktular. Sezon başından beri yok. Alıştık artık bu duruma. Bu da futbolun başka bir yüzü. Olsalar iyi olurdu ama gerçekler bunlar. İyi bir takımız. Bazı oyuncularımız olmadığında da iyi bir takım olduk. Onlar katılınca daha iyi bir takım olacağız. Bu süreci doğru ve birlikte yönetmeliyiz. Camiamızla kenetlenerek şampiyon olacağız. Kendi içimizde bir sıkıntı yok. Dışarıda tartışılıyor. Birçok performans konusunda lideriz. Biz rakiplerimizle birlikte yakın bir şekilde yola devam ediyoruz.”

Deniz Türüç’ün İstanbulspor karşısında sol bek performansını da değerlendiren Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu performansla lig performansını kıyaslamak zor. En azından Deniz burada çözüm olacak bir isim oldu. Deniz de kabul etti. Bu tür seçimlerimizde oyuncularımızla sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar gerçekten fedakar ve hoşgörülü. Umarım bu konudaki (sol bek) sorunumuzu da çözeriz.”

Ersun Yanal’dan Beşiktaş derbisi ve Cüneyt Çakır açıklaması!

– Avcı: “Güzel bir mücadele oldu”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçın skorundan dolayı genç isimlere şans verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Gerçekten güzel bir mücadele oldu. İlk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin büyük avantajı vardı. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. Oradan da bugün 3-4 oyuncu oynattık. Biz hedefimize ulaştık, Fenerbahçe’ye başarılar diliyoruz.”

Maçın ardından

– Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:

“İnşallah değerli rakibimiz Beşiktaş’ı pazar günü yenerek şeytanın bacağını kıracağız”

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Beşiktaş’ı yenerek geçen sene elde edemedikleri derbi galibiyetini yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Baki, “Geçen sene iyi bir sezon yaşamadık. Buna rağmen enteresan derbiler yaşadık. Enteresan bir şekilde direklerden döndük. Mağlubiyet almadık ama galip de gelemedik. İnşallah değerli rakibimiz Beşiktaş’ı pazar günü yenerek şeytanın bacağını kıracağız. Yürüyüşümüz başlasın.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisini yönetecek hakemle ilgili soru üzerine “Hakemle ilgili konuşup polemik yaratmaya gerek yok.” yanıtını veren Baki, şunları kaydetti:

“Çok klişe olacak ama Fenerbahçe her sezon başlangıcında hangi kupada varsa o kupayı almak için çıkar oynar. Olur ya da olmaz ama tabii ki bu sezon bulunduğumuz iki kupada da şansımız var ve sonuna kadar kovalayacağız. Değişik bir lig yaşıyoruz. Sezon başında böyle bir tablo olacağını kimse öngöremezdi. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Mükemmel bir çıkış yakaladılar. Kötü bir hafta sonu yaşadık. Rakiplerimiz de sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Kopmalar olmadı. Dolayısıyla ayağımıza güzel bir pas geldi. Bunu pazar günü gole çevirebilirsek ki ben çok inanıyorum, ondan sonra Rize maçına da hazır bir şekilde gidip puanımızı alıp devre arasına girmek istiyoruz.”

İstanbulspor 0 – 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur İlk Maçı) 90 Dakika izle