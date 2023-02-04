İstanbulspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

İstanbulspor, Süper Lig’in 23. haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle moral depolayan ve 18 puanla 18. sırada bulunan Fatih Tekke’li İstanbulspor, evinde seri peşinde olacak. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen ve 25 puanla 11. basamakta bulunan Francesco Farioli’li Alanyaspor ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takımda eksik yok. Ev sahibinde ise tek eksik kart cezası bulunan Emeka Eze.
İstanbulspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak İstanbulspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İstanbulspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Erdoğan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Topalli
Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Pereira, Ferhat, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan