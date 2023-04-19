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19 Nisan 2023
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İstanbulspor – Antalyaspor maçı canlı

Alaturka Online
Alaturka Online

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor, Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından evinde Başakşehir’i 1-0’la geçen Fatih Tekke’nin ekibi, 27 puanda. Antalyaspor engelini aşarak 2’de 2 yapmayı amaçlayan Sarı Siyahlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Konya beraberliği sonrası Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u 3-1 deviren Nuri Şahin’in ekibinin 32 puanı bulunuyor. 2 maçtır kaybetmeyen Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMA İSTANBULSPOR’UN 3-2’LİK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE DEVAM EDİYOR.

 

İstanbulspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan ve saat 17.00’de başlayan İstanbulspor – Antalyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Yiğit Arslan’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

İstanbulspor-Antalyaspor 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Rroca, Onur Ergün, Ethemi, Eze.

Antalyaspor: Helton, Emrecan, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Ndao, Ufuk, Larsson, Doğukan, Veysel

 

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