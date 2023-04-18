İstanbulspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor, Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından evinde Başakşehir’i 1-0’la geçen Fatih Tekke’nin ekibi, 27 puanda. Antalyaspor engelini aşarak 2’de 2 yapmayı amaçlıyan Sarı Siyahlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Konya beraberliği sonrası Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u 3-1 deviren Nuri Şahin’in ekibinin 32 puanı bulunuyor. 2 maçtır kaybetmeyen Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi maça tam kadro çıkacak. Konuk takımda ise Kudryashov ile Mehmedi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

İstanbulspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak İstanbulspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Yiğit Arslan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Antalyaspor muhtemel 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Rroca, Onur, Lokilo, Ethemi, Eze

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Larsson, Ndao, Doğukan, Haji Wright

29. kez rakip olacaklar

Antalyaspor ile rakibi İstanbulspor, toplamda 29. kez rakip olacak. Antalyaspor, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul’da oynanan müsabakalarda ev sahibi İstanbulspor’un ezici üstünlüğü bulunurken, 13 maçta Antalyaspor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.