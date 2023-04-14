İstanbulspor, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’i ağırlayacak. 3 maçtır kaybeden Fatih Tekke’nin ekibi, 24 puanla 17. sırada. Ateş hattında bulunan Sarı Siyahlılar’ın evinde kazanmaktan başka çaresi yok. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, 45 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa iddiasını sürdüren Turuncu Lacivertliler deplasmanda yenilmezlik serisini 4 maça taşımaya çalışacak.
İstanbulspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın saat 16.00’da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak İstanbulspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Mert Güzenge’nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.