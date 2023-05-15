İstanbulspor, Galatasaray karşısında sürpriz peşinde

Ligde 35 puan ve averajla 14’üncü sırada yer alan İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, kalan 5 haftadan biri olan 37’nci haftada da Gaziantep FK karşılaşmasından hükmen 3-0 galibiyetle ayrılacağı için kümede kalma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-siyahlı ekibin Galatasaray maçının ardından kalan fikstüründe sırasıyla Kasımpaşa (D), Adana Demirspor, Gaziantep FK (D), Ümraniyespor maçları bulunuyor.

SIMON DELI CEZALI

İstanbulspor’da Galatasaray karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-siyahlı ekipte Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Simon Deli, cezası sebebiyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. İstanbul ekibinde sakat oyuncu ise bulunmuyor.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin Galatasaray karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Jensen – Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Ethemi, Eze

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)