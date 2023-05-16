İstanbulspor – Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.com’da

Son 5 maçta yenilgisi olmayan (3G 2B / 11 puan – 3-0’lık Hatayspor galibiyeti dahil) İstanbulspor, düşme hattının 7 puan üzerine çıktı ve rahat bir nefes aldı. Cezalı (kırmızı kart) Simon Deli dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. TD Fatih Tekke’nin Deli’nin yokluğunda stoper ikilisini “Okan Erdoğan & Mehmet Yeşil” şeklinde oluşturması bekleniyor. Beklerde Demeaco Duhaney (sağ) ve Duhan Aksu (sol) olacak. Savunmanın önünde kalabalık bir orta saha göreceğiz. Mahamadou Ba ile Onur Ergün savunma tarafını toparlarken, Eduart Rroca hücuma destek verecek. Hücum merkezinde Emeka Eze, kanatlarda Jason Lokilo ve Valon Ethemi forma giyecek.

Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisini Başakşehir galibiyetiyle bertaraf eden Galatasaray, şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe’nin aynı süreci (3 maç) 2 beraberlikle geçmesi sonrası zirvede 5 puanlık farkla liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekipte tek eksik, sarı kart cezası bulunan Sacha Boey… Boey yerine sağ bekte Leo Dubois izleyeceğiz. Sol bekte Kazımcan Karataş forma giyecek. Stoperde “Abdülkerim Bardakcı & Victor Nelsson” ortaklığı, orta alanda Dries Mertens’in arkasında “Lucas Torreira & Sergio Oliveira” ikilisi aynen devam edecek. Bir kanatta Kerem Aktürkoğlu, diğerinde Milot Rashica olacak. En ileride Mauro Icardi gol arayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

– İstanbulspor’un 3 büyüklerle oynadığı tüm maçlar (2 FB – 2 BJK – 1 GS) hem “KG VAR” hem de “2.5 ÜST” bitti.

– Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı son 3 maçın tamamı “karşılıklı goller” ile “2.5 ÜST” oldu. (3 maç – 12 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “Galatasaray kazanır” oldu! %30’luk kesim adım adım şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekipten İstanbulspor karşısında hata beklemiyor… %11’lik kesim ise “2.5 ÜST” tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Galatasaray ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip… Sarı kırmızılıların hedefi önündeki 3 maçı da kazanıp son hafta Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanı ile çıkmak… Galatasaray’da moraller yerinde ve Boey dışında bir eksik yok. İstanbulspor düşme hattından uzaklaştı ve puan farkını da 7’ye çıkardı. Galatasaray’ın handikaplı bir skorla galibiyete ulaşacağını düşünüyorum.