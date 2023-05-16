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16 Mayıs 2023
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İstanbulspor-Galatasaray maçı (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig lideri Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıkıyor. Başakşehir’i mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan alan ve farkı 5’e çıkaran Galatasaray’da moraller düzeldi. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, İstanbulspor’u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’la farkı 8 puana çıkaracak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında olası bir puan kaybı da, Aslan’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Fatih Tekke’li Sarı Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan İstanbulspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

İstanbulspor-Galatasaray 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

 

Alaturka Online
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