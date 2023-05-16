İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler açıklandı!

Süper Lig lideri Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıkıyor. Başakşehir’i mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan alan ve farkı 5’e çıkaran Galatasaray’da moraller düzeldi. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, İstanbulspor’u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’la farkı 8 puana çıkaracak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında olası bir puan kaybı da, Aslan’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Fatih Tekke’li Sarı Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak İstanbulspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Galatasaray 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

45 kez karşılaştılar

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.

Deplasmanda 5 maç kayıp

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 15 maç oynadı. Sarı-Kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cim Bom dış sahada en son Beşiktaş ile oynadı ve 3-1 yenildi.

13 maçta kalesini gole kapadı

Aslan, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 13 maçta da kalesini gole kapadı. Cim Bom, ayrıca attığı 69 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sınırda

Galatasaray’da Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sacha Boey cezalı

Cim Bom’da, İstanbulspor müsabakası öncesi sakat futbolcu bulunmazken, geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezalı durumda. Genç oyuncunun yerine savunmanın sağında Dubois görev yapacak.

Okan Buruk ince eleyip sık dokuyor

Artık her maça final gözüyle bakan Galatasaray’da, teknik patron Okan Buruk da İstanbulspor sınavı öncesi ince eleyip sık dokuyor. Sahaya süreceği kadroyla ilgili yine bazı denemeler yapan başarılı çalıştırıcı, tercihini istikrardan yana kullanma kararı aldı.

Kadroyu bozmayacak

Kart cezalısı Boey’nin yerine Dubois’yı hazırlayan Buruk, ilk 11’de başka bir dokunuş yapmayı düşünmüyor. Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren Zaniolo’nun performansını beğenmeyen Okan hoca, Icardi’nin arkasında Kerem, Mertens, Rashica üçlüsüne görev verecek. Son haftalarda sürekli değişen sol bekte de Kazımcan’a güvenen Buruk, böylece kazanan kadroyu İstanbulspor karşısında da bozmayacak.

İstanbulspor küme düşme hattının 7 puan üzerinde

Ligde 35 puan ve averajla 14. sırada yer alan İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-Siyahlı ekip, kalan 5 haftadan biri olan 37’nci haftada da Gaziantep karşılaşmasından hükmen 3-0 galibiyetle ayrılacağı için kümede kalma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Siyahlı ekibin Galatasaray maçının ardından kalan fikstüründe sırasıyla Kasımpaşa (D), Adana Demirspor, Gaziantep FK (D), Ümraniyespor maçları bulunuyor.

Zirvedeki takımlara karşı dikkat çeken performans

İstanbulspor zirvedeki takımlara karşı performansıyla da dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan Sarı-Siyahlılar, son dönemde Başakşehir’i 1-0 yenip, Fenerbahçe ile Kadıköy’de 3-3 berabere kalarak dikkat çekmeyi başardı.

Tek eksik Simon Deli

İstanbulspor’da Galatasaray karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-Siyahlı ekipte Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Simon Deli, cezası sebebiyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. İstanbul ekibinde sakat oyuncu ise bulunmuyor.